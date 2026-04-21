Российский Генштаб вновь заявил о полном захвате Луганской области

Российскими военными «полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики», заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов при посещении пункта управления Южной группировкой войск.

«Всего с начала этого года под наш контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 кв. км территории», — цитирует официальный телеграм-канал Минобороны России заявление начальника Генштаба.

Российские военные не впервые утверждают, что полностью контролируют территорию Луганской области Украины. Последний раз Минобороны РФ сообщало об этом 1 апреля, возможно, именно эту дату имел в виду Герасимов. За полгода до того о почти полном контроле над Луганской областью, за исключением 0,13% территории, говорил президент РФ Владимир Путин. Летом 2025 года о полном захвате заявлял назначенный Москвой «глава» «ЛНР» Леонид Пасечник.