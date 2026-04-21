Тепло, но туман и изморось

22 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами ожидаются туман и изморось. Северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 9-11, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 760 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-80, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром временами возможны осадки, в отдельных местах прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10, днем - 17-22° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем - 5-10° тепла.