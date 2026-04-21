Повышают налоговую культуру и финансовую грамотность учащихся и учителей

В рамках сотрудничества между Министерством науки и образования и Государственной налоговой службой при Министерстве экономики утвержден план действий на 2026 год, направленный на повышение налоговой культуры и финансовой грамотности среди учащихся и учителей.

Согласно сообщению прессч-службы Минннауки, в соответствии с планом действий, предполагается систематически интегрировать налоговую культуру и финансовую грамотность в учебно-воспитательный и управленческий процесс на уровне общего образования, организовывать конкурсы и образовательные экскурсии среди учащихся, повышать налоговую грамотность и расширять возможности трудоустройства учащихся в профессиональных и высших учебных заведениях, а также готовить и распространять электронные образовательные ресурсы. Ожидается, что знания по налоговой тематике будут представлены в средних и высших учебных заведениях с использованием более интерактивных и современных методов обучения.

«Одновременно будет проводиться работа по организации обмена информацией для научных исследований в области финансов и налогообложения, поддержке молодых исследователей и проведению тренингов, направленных на повышение квалификации преподавателей, ведущих занятия по данной специальности в высших учебных заведениях. Кроме того, планируется увеличить представленность студенток на соответствующих мероприятиях в целях содействия гендерному равенству и инклюзивности, а также подготовить и распространить материалы, пропагандирующие важность уплаты налогов и правильного налогового поведения.

Указанные меры имеют большое значение с точки зрения привития молодежи налоговой культуры с раннего возраста, а также формирования принципов гражданской ответственности и финансовой дисциплины», - заявили в Миннауки.