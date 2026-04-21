Генпрокуратура об убийце Ахмеде Ахмедове

Некоторые субъекты соцсети распространили недостоверную информацию о том, что Ахмед Ахмедов, умышленно убивший 13 февраля 2024 года пятерых членов собственной семьи в Хатаинском районе столицы, выписан из медицинского учреждения, в котором он находился на лечении. Мы категорически осуждаем и опровергаем такую ложную информацию, распространяемую для создания искусственного ажиотажа в обществе, с целью ввести в заблуждение общественность. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

Отмечено, что в ходе предварительного следствия органами прокуратуры совместно с другими субъектами оперативно-розыскной деятельности было проведено полное и всестороннее расследование причин и условий совершения преступления, вызвавшего большой общественный резонанс, характера действий обвиняемого, а также обстоятельств, подлежащих доказательству.

«С учетом того, что в ходе предварительного следствия на основании представленных доказательств, собранных и изученных в ходе судебного разбирательства, было доказано, что Ахмед Ахмедов совершил указанное особо тяжкое преступление в состоянии невменяемости, а также того, что он представляет угрозу для общества, согласно требованиям законодательства, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 октября 2024 года ему не было назначено наказание, и он был направлен на принудительное лечение под интенсивным наблюдением в специализированный психиатрический стационар.

Стационарное лечение А.Ахмедова в настоящее время продолжается в соответствующей психиатрической больнице под строгим контролем врачей, и его выписка из больницы – полный бред.

Напомним, распространение такой ложной информации, создающей искусственный ажиотаж у общественности, влечет прямую юридическую ответственность. Учитывая вышеизложенное, мы еще раз просим граждан воздержаться от распространения не уточненной с соответствующими государственными органами и искаженной информации», - говорится в сообщении Генпрокуратуы.