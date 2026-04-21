Ответ Ирана: удар по военным кораблям США
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США

Генпрокуратура об убийце Ахмеде Ахмедове

14:14 1429

Некоторые субъекты соцсети распространили недостоверную информацию о том, что Ахмед Ахмедов, умышленно убивший 13 февраля 2024 года пятерых членов собственной семьи в Хатаинском районе столицы, выписан из медицинского учреждения, в котором он находился на лечении. Мы категорически осуждаем и опровергаем такую ложную информацию, распространяемую для создания искусственного ажиотажа в обществе, с целью ввести в заблуждение общественность. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

Отмечено, что в ходе предварительного следствия органами прокуратуры совместно с другими субъектами оперативно-розыскной деятельности было проведено полное и всестороннее расследование причин и условий совершения преступления, вызвавшего большой общественный резонанс, характера действий обвиняемого, а также обстоятельств, подлежащих доказательству. 

«С учетом того, что в ходе предварительного следствия на основании представленных доказательств, собранных и изученных в ходе судебного разбирательства, было доказано, что Ахмед Ахмедов совершил указанное особо тяжкое преступление в состоянии невменяемости, а также того, что он представляет угрозу для общества, согласно требованиям законодательства, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 октября 2024 года ему не было назначено наказание, и он был направлен на принудительное лечение под интенсивным наблюдением в специализированный психиатрический стационар.

Стационарное лечение А.Ахмедова в настоящее время продолжается в соответствующей психиатрической больнице под строгим контролем врачей, и его выписка из больницы – полный бред.

Напомним, распространение такой ложной информации, создающей искусственный ажиотаж у общественности, влечет прямую юридическую ответственность. Учитывая вышеизложенное, мы еще раз просим граждан воздержаться от распространения не уточненной с соответствующими государственными органами и искаженной информации», - говорится в сообщении Генпрокуратуы.

Что происходит в бакинской школе №87?
Что происходит в бакинской школе №87?
16:20 58
Американцы захватили Tifani
Американцы захватили Tifani ВИДЕО
15:41 1181
Украина поразила «сердце» российского нефтеэкспорта
Украина поразила «сердце» российского нефтеэкспорта
14:28 1864
Новый контракт: UFC в Азербайджане как минимум до 2028 года
Новый контракт: UFC в Азербайджане как минимум до 2028 года ФОТО
15:23 752
Бывшего лидера кемалистов шантажировали интимными видео
Бывшего лидера кемалистов шантажировали интимными видео
15:15 1195
Метро в Баку вновь заработало
Метро в Баку вновь заработало обновлено 15:13
15:13 5701
В азербайджанских селах все стабильно
В азербайджанских селах все стабильно видео
14:56 1100
Глава офиса Зеленского лично освобождал украинские вышки в Крыму
Глава офиса Зеленского лично освобождал украинские вышки в Крыму Видео
14:09 2149
Иран заявил, что «прорвал блокаду»
Иран заявил, что «прорвал блокаду»
13:50 1844
В Сирии задержали пророссийского генерала Шахина
В Сирии задержали пророссийского генерала Шахина
13:29 2139
Российский Генштаб вновь заявил о полном захвате Луганской области
Российский Генштаб вновь заявил о полном захвате Луганской области
12:53 1621
