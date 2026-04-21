Попрошайки будут платить 200 манатов

За занятие попрошайничеством будет выноситься предупреждение либо налагаться штраф в размере от ста до двухсот манатов. Соответствующий законопроект принял Милли Меджлис.

Согласно проекту, за занятие попрошайничеством будет выноситься предупреждение, либо налагаться штраф в размере от ста до двухсот манатов, а в случаях, когда с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя применение этих мер будет признано недостаточным, будет применяться административный арест сроком до десяти дней.

За вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество будет налагаться штраф в размере от двухсот до пятисот манатов, а в случаях, когда с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя применение этих мер будет признано недостаточным, будет применяться административный арест сроком до пятнадцати дней.