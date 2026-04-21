Украина поразила «сердце» российского нефтеэкспорта

Беспилотники Службы безопасности Украины в ночь на вторник, 21 апреля, атаковали линейно-производственно-диспетчерскую станцию «Самара» в поселке Просвет Самарской области РФ, вызвав пожар и повреждение резервуаров, сообщают украинские СМИ.
По предварительным данным, беспилотники СБУ повредили пять резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров с сырой нефтью.
Объект является ключевым элементом нефтетранспортной инфраструктуры РФ.