Стрельба у пирамид в Мексике: есть погибшая и много пострадавших

Число пострадавших в результате стрельбы на территории археологической зоны Теотиуакан в Мексике увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает кабинет безопасности правительства Мексики.

«После прискорбных событий, произошедших в Теотиуакане, были немедленно задействованы протоколы оказания помощи и межведомственной координации для транспортировки 13 человек различных национальностей, получивших ранения. Им была оказана помощь в различных больницах региона», - говорится в сообщении ведомства в X.

Согласно опубликованной информационной справке, пострадали туристы из Колумбии, Канады, России, Бразилии и США. Их возраст варьируется от 6 лет до 61 года.

Кабинет безопасности Мексики ранее проинформировал, что неизвестный мужчина открыл стрельбу на территории археологического комплекса Теотиуакан, после чего покончил с собой. Жертвой нападения стала гражданка Канады, еще несколько человек получили ранения.

В связи с инцидентом президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила провести тщательное расследование трагедии и оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям.