У ASF новый тренер по художественному плаванию

Федерация плавания Азербайджана (ASF) начала сотрудничество с тренером по художественному плаванию Екатериной Матвиенко.

Мастер спорта по художественному плаванию в разные годы работала тренером в Украине, Египте и России, в том числе в национальных сборных Египта по художественному плаванию — олимпийской и юношеской.

Специалист, в последние годы занимавшая должность главного тренера клуба по художественному плаванию в Краснодаре, поделилась своими мыслями с официальным сайтом ASF: «Я представляю российскую школу, обладающую одной из сильнейших традиций художественного плавания в мире. Моя цель — применить накопленный богатый опыт в Азербайджане, внести вклад в укрепление технической базы, профессиональное развитие и популяризацию художественного плавания как в Баку, так и в регионах».

ASF выражает благодарность Оксане Письменной, покинувшей тренерский состав по художественному плаванию, за проделанную работу и желает ей успехов в дальнейшей деятельности.