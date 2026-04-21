Мадьяр дал срок президенту Венгрии

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, победивший на парламентских выборах в Венгрии, и будущий премьер-министр заявил, что уволит президента Тамаша Шуйока и ряд других чиновников, если они добровольно не покинут свои посты. Он написал об этом в соцсети X.
«Марионетки Орбана могут добровольно покинуть свои посты до 31 мая.
Это касается президента Венгрии, председателя Верховного суда, Национального управления юстиции, председателя Конституционного суда и генерального прокурора», — написал он.
Мадьяр добавил, что на парламентских выборах венгерский народ проголосовал за полную политическую трансформацию.
12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. По результатам выборов партия «Тиса» получила 141 место в венгерском парламенте, альянс «Фидес» и Христианско-демократической народной партии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном — 52 места.