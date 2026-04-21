В азербайджанских селах все стабильно

Проливные дожди, начавшиеся в конце марта и продолжающиеся несколько дней с короткими перерывами, привели к последствиям в горных селах Губы. В селе Гамгам, расположенном на берегу реки Чагаджыг, разрушен мост, село оказалось разделено на две части.

Жители села сообщили haqqin.az, что несколько домов остались в другой части села, переход с одного берега на другой возможен только пешком. Однако уровень воды в реке поднялся настолько, что передвижение пешеходов также стало опасным.

Раньше в селе Гамгам был мост с железными конструкциями, по которому могли передвигаться автомобили и пешеходы. Весной прошлого года сель снес этот мост; жители пытались восстановить его за счет собственных средств, но после последних дождей мост снова пришел в негодность.

«До середины пути мы доезжаем на машине, а дальше идем пешком. Люди стараются создавать над рекой временные переходы кустарными методами. Деревянными палками измеряем глубину воды и идем», — рассказал один из жителей. Они отмечают, что село благодаря своей природе привлекает туристов, но из-за отсутствия дорог местные жители страдают.

Село Гамгам входит в административную территорию села Рустов. Представитель исполнительной власти в Рустове Махир Мамедов сообщил haqqin.az, что в настоящее время дождливая погода продолжается.

«Мосты разрушены не только в Гамгаме, но и в нескольких других селах. В Гамгаме один из двух мостов восстановлен, другой железный мост также будет отремонтирован. На другом берегу реки осталось несколько домов, сейчас движение возможно по пешеходной дороге. После того как погодные условия наладятся, второй мост также будет восстановлен», — заявил Мамедов. Представитель исполнительной власти отметил, что в селе Ханага сель также унес три моста, один из которых уже восстановлен.

В Исполнительной власти Губинского района сообщили, что последние 20 дней с короткими перерывами идет дождь, а высота снега в горных селах превышает полметра. Во многих селах Губы произошли серьезные последствия, но уже принимаются меры по их устранению.