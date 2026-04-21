DH Volley завоевала серебряные медали высшей лиги Азербайджана

Команда DH Volley (Demirören Holding), выступающая при спонсорской поддержке ОАО Azərlotereya, успешно выступила в финальном этапе Высшей лиги Азербайджана среди женских волейбольных команд и завоевала серебряные медали. Несмотря на относительно недавнее формирование, данный результат оценивается как итог системной подготовки, сильного командного духа и устойчивой поддержки.

Финальный матч состоялся в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики. В игре за золотые медали команда DH Volley встретилась с командой Turan. По итогам напряженного противостояния первое место заняла команда Turan, DH Volley стала второй и завоевала серебряные медали. Бронзовые медали достались команде Gəncə.

В церемонии награждения приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель Государственного таможенного комитета, президент Федерации волейбола Азербайджана (AVF) Шахин Багиров, председатель совета директоров группы Demirören Holding Йылдырым Демирoрен, а также другие официальные лица.

Победителям были вручены медали и кубки, объявлены лучшие игроки и символическая сборная лиги. Среди отличившихся игроков высшей лиги были и представители DH Volley. Лучшим связующим признана Наталия Гаевска, лучшим нападающим — Алла Алекумова, лучшим диагональным игроком — Катерина Жидкова.