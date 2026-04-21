Бывшего лидера кемалистов шантажировали интимными видео

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) и управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула в результате совместной операции против террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) задержали бывшего начальника полиции Хаяти Башдага, который считается одной из ключевых фигур организации.

Находившийся в розыске бывший начальник полиции Башдаг был схвачен в доме, где он скрывался, в стамбульском районе Фатих. Башдаг, отстраненный от должности в 2014 году в рамках расследования FETÖ, находился в розыске по статьям «членство в вооруженной террористической организации» и «завладение личными данными граждан».

Он также обвиняется в «незаконном прослушивании и шпионаже», а также в шантаже интимными видео, мишенью которых стали покойный лидер СНР Дениз Байкал и политики из ПНД (MHP).