Новый контракт: UFC в Азербайджане как минимум до 2028 года

Министерство молодежи и спорта и операционная компания Baku City Circuit подписали с UFC соглашение, согласно которому турниры этой самой популярной и престижной организации в мире смешанных единоборств будут проводиться в Баку ежегодно. Контракт рассчитан до 2028 года включительно.

Ближайший турнир состоится 27 июня на Национальной гимнастической арене.

Напомним, в прошлом году бои UFC проходили в «Кристалл Холл».

Новый контракт был подписан в Лас-Вегасе. Свои подписи под документом поставили президент UFC Дана Уайт и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.