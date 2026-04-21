Трамп: Глава Apple позвонил, чтобы «поцеловать меня в з…»

Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда был поклонником как Тима Кука (главы Apple - ред.), так и Стива Джобса, но при последнем Apple не добилась бы такого успеха, как при Куке.

«Я всегда был большим поклонником Тима Кука и Стива Джобса, но если бы Стива не забрали с планеты Земля в столь юном возрасте и он руководил бы компанией вместо Тима, дела у компании шли бы неплохо, но далеко не так хорошо, как при Тиме.

Для меня все началось с телефонного звонка Тима в начале моего первого президентского срока. У него была довольно серьезная проблема, которую мог решить только я как президент. Большинство людей заплатили бы миллионы долларов консультанту, которого я, скорее всего, не знал бы, но который утверждал бы, что хорошо меня знает. Деньги были бы заплачены, но работа бы не была сделана.

Когда мне позвонили, я сказал: «Ого, это же Тим Эппл (Кук!) звонит, это что-то с чем-то!» Я был очень горд тем, что глава Apple звонит мне, чтобы «поцеловать меня в зад». В общем, он объяснил мне свою проблему, а она была непростой. Я понял, что он прав, и решил ее быстро и эффективно. Так начались наши долгие и очень приятные отношения. За пять лет моего президентства Тим звонил мне не так уж часто, но я помогал ему чем мог.

Спустя годы, после трех или четырех раз, когда я оказывал ему БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ, я начал говорить всем, кто готов был меня слушать, что этот парень — потрясающий менеджер и лидер. Он обращается ко мне, я ему помогаю (но не всегда, потому что иногда он бывает слишком настойчив!), и он делает работу БЫСТРО, не тратя ни цента на этих очень дорогих (миллионы долларов!) консультантов по всему городу, которые иногда справляются, а иногда нет.

В любом случае у Тима Кука была ПОТРЯСАЮЩАЯ, почти ни с чем не сравнимая карьера, и он продолжит делать отличную работу для Apple и для любой другой компании, за которую возьмется. Проще говоря, Тим Кук — невероятный парень!» — написал он в Truth Social.

Отметим, что гендиректор Apple Тим Кук уходит с поста, который он получил после смерти Стива Джобса, завершив 15 лет, за которые капитализация компании выросла более чем на €3,3 трлн на волне успеха iPhone.