Американцы захватили Tifani

ВС США без инцидентов поднялись на борт танкера, подпадающего под санкции, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил Пентагон.
Американские военные захватили нефтяной танкер M/T Tifani под флагом Ботсваны в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования.
Судно, как сообщается, в момент захвата не имело флага и находилось в санкционном списке за оказание материальной поддержки Ирану. В последний раз судно было замечено в Индийском океане, следуя в Сингапур.
Задержание и досмотр танкера осуществляли военнослужащие спецподразделения NSW, высадившиеся на борт путем беспарашютного десантирования.
April 21, 2026