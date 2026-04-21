Американцы недовольны Трампом

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа в последние дни остается на самом низком уровне за весь его срок. Это следует из данных опроса, проведенного Reuters и Ipsos.

Шестидневный опрос общественного мнения, завершившийся в понедельник, показал, что деятельность Трампа одобряют лишь 36% американцев. Этот показатель идентичен предыдущему месяцу. Наивысший уровень поддержки в текущем (втором) президентском сроке, равный 47%, был зафиксирован вскоре после инаугурации Трампа 20 января 2025 года.

Военные удары США по Ирану сейчас одобряют 36% американцев, что немного больше, чем 35% (по данным опроса 10–12 апреля).

Опрос показал, что многие американцы, включая часть республиканцев, выражают обеспокоенность темпераментом и ментальной устойчивостью 79-летнего президента после серии резких высказываний. Лишь 26% респондентов считают Трампа «уравновешенным».

Среди республиканцев мнения разделились: 53% считают его таковым, 46% - нет. Среди демократов этот показатель составил всего 7%.