Иран учит британцев «серьезности»

Посольство Ирана в Лондоне призвало Великобританию «отказаться от несерьезных заявлений» и присоединиться к призывам привлечь к ответственности Соединенные Штаты и Израиль.

Сообщение посольства в соцсети X появилось в ответ на заявление министра внутренних дел Великобритании Иветт Купер, которая сказала, что двухнедельное перемирие подходит к концу, и назвала этот момент критически важным для дипломатии.

«Прекратите делать пустые заявления и присоединитесь к общемировому общественному мнению, чтобы привлечь к ответственности режимы США и Израиля за их военные преступления», — говорится в сообщении иранского посольства.

Купер заявила, что за шесть дней она посетила пять стран и поговорила с более чем дюжиной министров иностранных дел и своих коллег, чтобы поддерживать международное давление с целью возобновления работы Ормузского пролива.