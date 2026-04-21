Развитие человеческого капитала на Кавказе: конкурс бизнес-кейсов Азербайджана 2026

Экосистема Bir, являющаяся одним из драйверов региональных инноваций и устойчивой цифровой трансформации, объявляет об успешном завершении «Конкурса бизнес-кейсов Азербайджана 2026» (Azerbaijan Business Case Competition 2026 - ABCC). Выступая стратегическим партнером инициативы, Bir подтверждает свою приверженность выявлению перспективных талантов и подготовке нового поколения лидеров к условиям динамично развивающейся глобальной бизнес-среды.

Конкурс, организованный Ассоциацией азербайджанских выпускников, получивших образование в США (AAA), завершился финальным этапом 5 апреля. ABCC продолжает оставаться ведущей платформой, развивающей у студентов ключевые навыки в области бизнес-аналитики, стратегического мышления и финансового моделирования.

Стратегическая инвестиция в экономику будущего

В рамках церемонии открытия представители экосистемы Bir и другие ключевые участники подчеркнули, что подобные инициативы выходят далеко за рамки традиционных студенческих соревнований — они являются важнейшими инвестициями в формирование конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях.

Для Bir развитие потенциала молодежи и формирование кадров, соответствующих международным стандартам, является не только социальной миссией, но и важной частью долгосрочной стратегии и ESG-повестки компании.

От 100 команд к финалу: строгий отбор и высокий уровень конкуренции

Участники 2026 года продемонстрировали высокий уровень аналитической подготовки и конкурентоспособности. Конкурс стартовал в январе с участием 100 команд и прошёл через многоэтапный отбор. По итогам интенсивных оценочных этапов 26 команд были отобраны в Business Academy, где получили углублённую практико-ориентированную подготовку. Далее 12 команд вышли в полуфинал, а только 4 команды прошли в гранд-финал.

В финальном этапе участники представили инновационные бизнес-решения жюри, состоящему из отраслевых экспертов и представителей финансового сектора. По итогам оценки победителями стали: 1 место заняла команда 25 из ADA University, получив призовой фонд в размере 8 000 AZN, 2 место досталось команде 49 из Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) с призом 4 000 AZN, а 3 место заняла команда 11 также из UNEC, получившая 2 000 AZN.

С момента своего основания в 2002 году ABCC стал одной из ключевых платформ для развития молодёжи и формирования кадрового резерва. Экосистема Bir убеждена, что инвестиции в образование и инновации являются наиболее надёжной основой для устойчивого будущего, создавая долгосрочную ценность как для локального рынка, так и для глобальных партнёров.

