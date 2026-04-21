В Баку за рассылку угроз учителям задержан 15-летний школьник

обновлено 17:15
Ульвия Худиева
17:15 2755

Как ранее сообщалось, 18 апреля в социальных сетях распространились сообщения, содержащие угрозы безопасности и оскорбления в адрес учителей средней школы №87.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что инцидент был немедленно взят под контроль. Распространившиеся угрозы тщательно расследованы, их признали безосновательными.

В результате проведенных мероприятий было установлено, что лицом, разместившим пост с угрозами, является 15-летний подросток, обучающийся в указанной школе. Подросток задержан сотрудниками полиции.

В соответствии с законодательством его родители были вызваны в полицейское управление, с ними проведена профилактическая работа.

Материалы, касающиеся школьника, переданы в комиссию, действующую при соответствующем исполнительном органе. В настоящее время ведется расследование по данному факту.

*** 16:20

Распространилась информация о том, что ученик 7-го класса средней школы №87 в Баку угрожал убийством своему учителю русского языка. После этих угроз в учебном заведении немедленно были приняты меры безопасности.

В учебном заведении сообщили, что вечером 18 апреля в социальных сетях были размещены угрозы безопасности и оскорбительная информация о средней школе №87 и работающих в ней учителях.

Правоохранительные органы были проинформированы об этом.

Хотя посещаемость в этой школе за последние два дня несколько снизилась, учебный процесс в ней продолжается. Основное внимание уделяется обеспечению безопасности учащихся и учителей, а также непрерывности образования. С родителями и учащимися проводятся соответствующие беседы, направленные на оказание поддержки.

