В Баку за рассылку угроз учителям задержан 15-летний школьник

Как ранее сообщалось, 18 апреля в социальных сетях распространились сообщения, содержащие угрозы безопасности и оскорбления в адрес учителей средней школы №87.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что инцидент был немедленно взят под контроль. Распространившиеся угрозы тщательно расследованы, их признали безосновательными. В результате проведенных мероприятий было установлено, что лицом, разместившим пост с угрозами, является 15-летний подросток, обучающийся в указанной школе. Подросток задержан сотрудниками полиции. В соответствии с законодательством его родители были вызваны в полицейское управление, с ними проведена профилактическая работа. Материалы, касающиеся школьника, переданы в комиссию, действующую при соответствующем исполнительном органе. В настоящее время ведется расследование по данному факту.

*** 16:20 Распространилась информация о том, что ученик 7-го класса средней школы №87 в Баку угрожал убийством своему учителю русского языка. После этих угроз в учебном заведении немедленно были приняты меры безопасности.