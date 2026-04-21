USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иса Рустамов в борьбе за медали чемпионата Европы

Эльмир Алиев, Батуми
17:13 592

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми сегодня на помост выйдет Иса Рустамов. В весовой категории до 71 кг он будет бороться в сильнейшей группе «А».

В группе «B» лучший результат в сумме двух упражнений показал ирландец Харрисон Макгроган, поднявший 298 кг (128+170). Но на медали он вряд ли будет претендовать. Главными соперниками 26-летнего азербайджанского тяжелоатлета являются армянин Гор Саакян, белорус Егор Попов, турок Юсуф Фехми Гендж, россиянин Зульфат Гараев.

Иса Рустамов с прошлогоднего чемпионата Европы в Кишиневе привез три медали - серебро в сумме двух упражнений, золото в толчке и бронзу в рывке. В ноябре прошлого года он также завоевал три награды (серебро и две бронзы) на Исламиаде в Эр-Рияде. Помимо этого, Иса является чемпионом Европы 2022 года среди 23-летних спортсменов.

На нынешнем чемпионате Европы в Батуми Азербайджан представляют четыре спортсмена. Техран Мамедов в весовой категории до 60 кг занял 8-е место с общим результатом 260 кг.

Завтра в борьбу вступит Равин Алмамедов (79 кг), на которого также возлагаются большие надежды. Ну а последним азербайджанским штангистом, который выступит в Батуми, станет Али Шукюрлю (110 км).

Напомним, в 2024 году три золотые награды на взрослом Евро в Софии завоевал ныне травмированный тяжеловес Дадаш Дадашбейли, ставший на тот момент первым азербайджанцем-чемпионом Европы по сумме двух упражнений за последние 12 лет.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться