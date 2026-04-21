Трамп обратился к лидерам Ирана: Освободите этих женщин!

Президент США Дональд Трамп поделился в соцсети Truth Social скриншотом поста пользователя Х, где изображены предполагаемые узницы иранского режима.

«Обращаюсь к иранским лидерам, которые вскоре вступят в переговоры с моими представителями: я был бы очень признателен, если бы вы освободили этих женщин. Я уверен, что они отнесутся с уважением к тому, что вы это сделали. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это стало бы отличным началом наших переговоров!!! Спасибо, что обратили внимание на этот вопрос», - написал американский лидер.

Пост опубликован пользователем под ником Эяль Якоби (Eyal Yakoby), личности изображенных женщин неизвестны. Некоторые комментаторы считают, что фотографии созданы искусственным интеллектом.