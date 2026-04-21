Дорога закрыта, но вы держитесь: сколько еще ждать ремонта на трассе Худат – Набрань?

В Хачмазском районе размыло участок дороги Худат – Набрань, проходящий через поселок Истису (ранее Мугтадыр), асфальт полностью провалился, на дороге образовались большие выбоины. Движение транспорта по дороге закрыто.
Жители поселка Истису обратились в редакцию haqqin.az с жалобой на то, что дорогу уже много дней не восстанавливают. По словам жителей, главная подъездная дорога к районному центру из большинства населенных пунктов и жилых кварталов — магистральная дорога — закрыта уже около месяца.
«После продолжительных проливных дождей, зарядивших со второй половины марта, дорогу размыло, и с начала апреля транспортное движение по ней полностью остановилось. На дороге установлены соответствующие дорожные знаки, а восстановительные работы задерживаются», — сообщили местные жители.
Они говорят, что в качестве альтернативного маршрута им приходится ездить по грунтовой проселочной дороге через поселок Истису. Однако крупногабаритные транспортные средства по ней проехать не могут, а после даже небольшого дождя эта дорога утопает в грязи, и ни одному транспортному средству по ней уже не проехать — колеса буксуют, машины застревают.
«Крупногабаритные транспортные средства, движущиеся к российской границе, проезжают по дороге Ялама. В дождливую погоду у жителей окрестных сел иногда нет иного выхода, кроме как использовать дорогу Ялама, но эта дорога как минимум в 3-4 раза длиннее», — говорят сельчане.
April 21, 2026
По их словам, что из-за перекрытия дороги страдают жители поселков, машины скорой помощи не могут добраться к ним по вызову, и им самим невозможно добраться до районного центра и обратно. А частные перевозчики повысили цены.
Село Набрань — один из главных туристических центров Азербайджана, и поселок Истису также является популярным туристическим направлением. Недавние дожди затопили дома и дороги в поселке, а также повредили несколько хозяйственных построек. Жители говорят, что проблемы поселка вполне решаемы, но главное – не затягивать с их решением, поскольку длительное закрытие дороги создает трудности в их повседневной жизни.
В Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили haqqin.az, что селевые воды повредили указанную дорогу. Движение по ней было ограничено из соображений безопасности. На короткий период времени была предложена временная альтернативная дорога. Подготовлены предложения по устранению дорожных повреждений, переданные на рассмотрение по назначению. После принятия соответствующего решения на этом участке начнутся восстановительные работы.