Дорога закрыта, но вы держитесь: сколько еще ждать ремонта на трассе Худат – Набрань?

Жители поселка Истису обратились в редакцию haqqin.az с жалобой на то, что дорогу уже много дней не восстанавливают. По словам жителей, главная подъездная дорога к районному центру из большинства населенных пунктов и жилых кварталов — магистральная дорога — закрыта уже около месяца.

«После продолжительных проливных дождей, зарядивших со второй половины марта, дорогу размыло, и с начала апреля транспортное движение по ней полностью остановилось. На дороге установлены соответствующие дорожные знаки, а восстановительные работы задерживаются», — сообщили местные жители.

Они говорят, что в качестве альтернативного маршрута им приходится ездить по грунтовой проселочной дороге через поселок Истису. Однако крупногабаритные транспортные средства по ней проехать не могут, а после даже небольшого дождя эта дорога утопает в грязи, и ни одному транспортному средству по ней уже не проехать — колеса буксуют, машины застревают.

«Крупногабаритные транспортные средства, движущиеся к российской границе, проезжают по дороге Ялама. В дождливую погоду у жителей окрестных сел иногда нет иного выхода, кроме как использовать дорогу Ялама, но эта дорога как минимум в 3-4 раза длиннее», — говорят сельчане.