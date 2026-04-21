Ответ Ирана: удар по военным кораблям США
Новость дня
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США

Россия перекрыла путь казахстанской нефти

17:49 1558

Российские власти решили перекрыть ключевой канал поставок в Европу казахстанской нефти, которую с 2023 года на замену российским баррелям закупает Германия, а с 2025 года — начала импортировать Венгрия.

Как сообщает Reuters, с 1 мая прекратится прокачка нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба». Соответствующее уведомление казахстанская сторона получила от «Транснефти», рассказали агентству три отраслевых источника. Официальные причины приостановки собеседники Reuters не называют.

В прошлом году Казахстан экспортировал по «Дружбе» 2,146 млн тонн нефти. Ее закупал немецкий НПЗ «Шведт», который до войны принадлежал «Роснефти», а после вторжения в Украину был взят под контроль правительством ФРГ и полностью прекратил импорт российского сырья.

В феврале 2025 года Казахстан также договорился о тестовых поставках нефти в Венгрию, которая до последнего обеспечивала нефтяные потребности за счет российских баррелей. Во второй половине года Казахстан экспортировал первые 85 тысяч тонн нефти на венгерский рынок через Хорватию.

Экспорт в Германию по «Дружбе» с казахстанских месторождений удвоился в первом квартале, до 730 тысяч тонн, а по итогам 2026 года должен был составить рекордные 2,5 млн тонн.

ЭТО ВАЖНО

Путин: Как было в Великую Отечественную, так будет и сейчас...
Путин: Как было в Великую Отечественную, так будет и сейчас... видео; обновлено 18:41
18:41 1622
Трамп: Военные рвутся в бой
Трамп: Военные рвутся в бой обновлено 17:26
17:26 9218
Иран сознательно доведет до войны
Иран сознательно доведет до войны политолог Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az; все еще актуально
11:00 2933
В результате инцидента в бакинском метро есть госпитализированные
В результате инцидента в бакинском метро есть госпитализированные обновлено 18:04
18:04 8915
Трамп о преимуществе саудитов над НАТО
Трамп о преимуществе саудитов над НАТО
17:50 1015
Россия перекрыла путь казахстанской нефти
Россия перекрыла путь казахстанской нефти
17:49 1559
Дорога закрыта, но вы держитесь: сколько еще ждать ремонта на трассе Худат – Набрань?
Дорога закрыта, но вы держитесь: сколько еще ждать ремонта на трассе Худат – Набрань? видео
17:46 818
Трамп обратился к лидерам Ирана: Освободите этих женщин!
Трамп обратился к лидерам Ирана: Освободите этих женщин!
17:35 1431
Американский самолет летит к Ормузу
Американский самолет летит к Ормузу
17:21 1544
В Баку за рассылку угроз учителям задержан 15-летний школьник
В Баку за рассылку угроз учителям задержан 15-летний школьник обновлено 17:15
17:15 2759
Иса Рустамов в борьбе за медали чемпионата Европы
Иса Рустамов в борьбе за медали чемпионата Европы
17:13 593
