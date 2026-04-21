Россия перекрыла путь казахстанской нефти

Российские власти решили перекрыть ключевой канал поставок в Европу казахстанской нефти, которую с 2023 года на замену российским баррелям закупает Германия, а с 2025 года — начала импортировать Венгрия.

Как сообщает Reuters, с 1 мая прекратится прокачка нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба». Соответствующее уведомление казахстанская сторона получила от «Транснефти», рассказали агентству три отраслевых источника. Официальные причины приостановки собеседники Reuters не называют.

В прошлом году Казахстан экспортировал по «Дружбе» 2,146 млн тонн нефти. Ее закупал немецкий НПЗ «Шведт», который до войны принадлежал «Роснефти», а после вторжения в Украину был взят под контроль правительством ФРГ и полностью прекратил импорт российского сырья.

В феврале 2025 года Казахстан также договорился о тестовых поставках нефти в Венгрию, которая до последнего обеспечивала нефтяные потребности за счет российских баррелей. Во второй половине года Казахстан экспортировал первые 85 тысяч тонн нефти на венгерский рынок через Хорватию.

Экспорт в Германию по «Дружбе» с казахстанских месторождений удвоился в первом квартале, до 730 тысяч тонн, а по итогам 2026 года должен был составить рекордные 2,5 млн тонн.