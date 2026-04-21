Трамп о преимуществе саудитов над НАТО

Саудовская Аравия «сражается» и помогает США повсюду, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналиста о настрое Саудовской Аравии по поводу продолжения войны с Ираном.

«Я думаю, у них все отлично. Я разговаривал с ними вчера. Они ничего не просили, они хотят — они сражаются. Знаете, они помогают нам, они помогают нам в проливе, они помогают нам повсюду. Те, кто не помогает — это НАТО», - сказал Трамп.

Ранее американский лидер отмечал, что союзники Вашингтона на Ближнем Востоке «намного лучше, чем НАТО».