Путин: Как было в Великую Отечественную, так будет и сейчас...

В годы Великой Отечественной войны вся страна работала на фронт, так должно быть и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Малая родина — сила России».
«Во время Великой Отечественной войны весь тыл работал ради фронта, ради наших солдат, ради наших защитников. Но не только делали танки, самолеты, пушки, снаряды. Ведь в самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны, в морозные месяцы 1941–1942 года, вот как сейчас, дети, бабушки, женщины носочки вязали, отправляли на фронт посылки и подарки. …Вот в этом единстве и заключается успех наших побед. Так будет и сейчас», — уверен Путин.
Президент РФ добавил, что Кремль продолжит создание «зоны безопасности» на границе с Украиной.
По словам близких к Кремлю источников Bloomberg, российский лидер готовится продолжать войну еще один-два года, так как мирные переговоры, проходившие более года при посредничестве администрации Дональда Трампа, зашли в тупик. Путин продолжает требовать полной сдачи Киевом Донбасса, тогда как президент Украины Владимир Зеленский отказывается идти на территориальные уступки.
* * * 17:57
Президент России Владимир Путин сделал заявление о том, каким видит исход войны с Украиной.
По его словам, украинская сторона уже понимает, чем закончится война, но пытается определить, как завершить этот процесс.
«Мы все знаем, чем это закончится. Никто не сомневается, что победа будет на нашей стороне. Враг это уже понимает, просто думает, как это оформить», - заявил российский президент.
April 21, 2026