В годы Великой Отечественной войны вся страна работала на фронт, так должно быть и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Малая родина — сила России».

«Во время Великой Отечественной войны весь тыл работал ради фронта, ради наших солдат, ради наших защитников. Но не только делали танки, самолеты, пушки, снаряды. Ведь в самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны, в морозные месяцы 1941–1942 года, вот как сейчас, дети, бабушки, женщины носочки вязали, отправляли на фронт посылки и подарки. …Вот в этом единстве и заключается успех наших побед. Так будет и сейчас», — уверен Путин.

Президент РФ добавил, что Кремль продолжит создание «зоны безопасности» на границе с Украиной.

По словам близких к Кремлю источников Bloomberg, российский лидер готовится продолжать войну еще один-два года, так как мирные переговоры, проходившие более года при посредничестве администрации Дональда Трампа, зашли в тупик. Путин продолжает требовать полной сдачи Киевом Донбасса, тогда как президент Украины Владимир Зеленский отказывается идти на территориальные уступки.