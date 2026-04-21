В Иране призывают к срочной эвакуации из стран Залива

Ирано-американский ученый, политический аналитик и комментатор Мохаммад Маранди призвал к срочной эвакуации из стран Персидского залива.

В своей публикации в соцсети Маранди заявил, что «все должны немедленно покинуть ОАЭ, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Кувейт».

Кроме того, он предупреждает, что «моряки на всех судах в Персидском заливе также должны подготовиться к эвакуации. Это особенно актуально для судов вблизи Ормузского пролива, которые будут уничтожены первыми. Время на исходе».

Мохаммад Маранди часто выступает в мировых СМИ (BBC, CNN, Al Jazeera и др.) как политический комментатор по вопросам Ирана и Ближнего Востока.