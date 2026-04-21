Ответ Ирана: удар по военным кораблям США
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США

Поджоги еврейских объектов: в Лондоне аресты

18:23 446

Сотрудники Лондонской антитеррористической полиции (CTP), расследующие инциденты, включая несколько поджогов в Лондоне, за последние 48 часов произвели еще восемь арестов. Об этом информирует Би-би-си со ссылкой на заявление лондонской полиции.

Семь из этих арестов произведены в рамках расследования возможного сговора с целью совершения поджогов. Предполагается, что целью сговора был объект, связанный с еврейской общиной, однако конкретная цель не установлена.

Детективы лондонского отдела по борьбе с терроризмом арестовали трех мужчин в возрасте 24, 25 и 26 лет в Харпендене в воскресенье, 19 апреля. Они были взяты под стражу, а затем освобождены под залог.

В понедельник, 20 апреля, в Стивенэйдже был арестован 25-летний мужчина. 26-летний мужчина и две женщины в возрасте 50 и 59 лет также были арестованы недалеко от Бирмингема. Все они были доставлены в лондонский полицейский участок, где в настоящее время находятся под стражей.

С момента нападения на машины скорой помощи еврейской благотворительной организации «Хацтола» в Голдерс-Грин 23 марта сотрудники CTP арестовали в общей сложности 23 человека. Восьмерым из них предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с поджогом, 13 человек остаются под стражей или освобождены под залог в рамках продолжающегося полицейского расследования.

Ранее 17-летнему подростку из северо-западного Лондона было предъявлено обвинение в поджоге синагоги Кентон Юнайтед в районе Харроу, сообщила столичная полиция. Зданию был нанесен незначительный ущерб, пострадавших нет. Подросток — гражданин Великобритании, чье имя не раскрывается из-за возраста, — позже предстанет перед Вестминстерским магистратским судом. Ему вменяется поджог без угрозы для жизни.

Еще один юноша, 19-летний житель Лондона, был задержан по другому адресу по подозрению в поджоге с риском для жизни. Пока неясно, считают ли его причастным к нападению в Харроу или ему вменяется другой инцидент.

В полицейских материалах говорится, что поджог в Харроу стал последним в серии отдельных инцидентов, направленных против еврейской общины в Лондоне.

Контртеррористическое подразделение лондонской полиции расследует шесть антисемитских инцидентов, произошедших за последние недели. Группировка, называющая себя «Харакат Асхаб аль-Ямин аль-Исламия» («Исламское движение сподвижников правой стороны»), предположительно, связанная с Ираном, взяла на себя ответственность за большинство этих нападений, а также за другие атаки в Европе. Полиция Лондона заявила, что проверяет подлинность этих заявлений.

Путин: Как было в Великую Отечественную, так будет и сейчас...
Путин: Как было в Великую Отечественную, так будет и сейчас... видео; обновлено 18:41
18:41 1648
Трамп: Военные рвутся в бой
Трамп: Военные рвутся в бой обновлено 17:26
17:26 9233
Иран сознательно доведет до войны
Иран сознательно доведет до войны политолог Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az; все еще актуально
11:00 2938
В результате инцидента в бакинском метро есть госпитализированные
В результате инцидента в бакинском метро есть госпитализированные обновлено 18:04
18:04 8936
Трамп о преимуществе саудитов над НАТО
Трамп о преимуществе саудитов над НАТО
17:50 1026
Россия перекрыла путь казахстанской нефти
Россия перекрыла путь казахстанской нефти
17:49 1579
Дорога закрыта, но вы держитесь: сколько еще ждать ремонта на трассе Худат – Набрань?
Дорога закрыта, но вы держитесь: сколько еще ждать ремонта на трассе Худат – Набрань? видео
17:46 823
Трамп обратился к лидерам Ирана: Освободите этих женщин!
Трамп обратился к лидерам Ирана: Освободите этих женщин!
17:35 1443
Американский самолет летит к Ормузу
Американский самолет летит к Ормузу
17:21 1551
В Баку за рассылку угроз учителям задержан 15-летний школьник
В Баку за рассылку угроз учителям задержан 15-летний школьник обновлено 17:15
17:15 2766
Иса Рустамов в борьбе за медали чемпионата Европы
Иса Рустамов в борьбе за медали чемпионата Европы
17:13 597
