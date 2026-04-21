Американский десант собирается в Россию

Делегация переговорщиков из США планирует совершить очередной визит в Россию для переговоров по Украине. Об этом 21 апреля сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский ранее в этом месяце выражал ожидания относительно скорого приезда в страну американского спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.

«Однако источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что американцы все еще ждут достаточного прогресса, чтобы оправдать такую поездку, и что они намерены совершить еще один визит в Россию», — говорится в публикации.