Украина восстановила «Дружбу»

Украинские специалисты завершили ремонт на участке нефтепровода «Дружба», который, по версии Киева, был поврежден в результате удара ВС России. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Нефтепровод может возобновить работу. Хотя сейчас никто не может гарантировать, что Россия не повторит нападения на инфраструктуру нефтепровода, наши специалисты обеспечили базовые условия для восстановления работы системы и оборудования нефтепровода», — заявил Зеленский, добавив, что рассчитывает на то, что Евросоюз разблокирует кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который ранее был одобрен ЕС и заблокирован прежними властями Венгрии.

Нефтепровод «Дружба» остановился с января. Украина заявляла, что его остановили после атаки беспилотников России. Венгрия и Словакия подозревали, что Киев затягивает ремонт. Кроме того, Украина несколько недель не пускала на объект независимых инспекторов Еврокомиссии, чем вызвала недоумение в странах Евросоюза.

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр после победы на выборах в парламент Венгрии заявлял, что новые власти Венгрии не собираются блокировать решение Евросоюза выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро.