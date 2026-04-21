Война истощила запасы: нужны ракеты-перехватчики

Бюджетный запрос Министерства обороны США предусматривает выделение более $30 миллиардов на закупку критически важных боеприпасов, включая ракеты-перехватчики, запасы которых истощились до критического минимума в ходе войны с Ираном, заявили представители Пентагона.

Наиболее истощены запасы зенитных ракетных комплексов Patriot и систем ПВО THAAD. Система THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет средней дальности, Patriot — для уничтожения баллистических ракет малой дальности и пилотируемых летательных аппаратов.

В рамках бюджета также планируется закупить дальнобойные ракеты PrSM и ракетные системы средней дальности, используемые армией США.

Президент Дональд Трамп предложил оборонный бюджет США на 2027 финансовый год в размере $1,5 трлн, что примерно на 40% превышает показатель предыдущего года. Более $750 млрд планируется направить на разработку и закупку вооружений, включая расширение судостроения, программы истребителей, таких как F-35, а также систему ПРО «Золотой купол». Кроме того, бюджет предусматривает увеличение расходов на дроны, ИИ, боеприпасы и военную инфраструктуру, а также рост выплат военнослужащим и инвестиций в промышленную базу.