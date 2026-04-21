Вместо Донбасса «Донниленд»

В публикации говорится, что этот термин назвали четыре человека, знакомых с ходом переговоров. Однако, по данным собеседников NYT, предложение о переименовании не фигурирует в проектах официальных документов, а лишь звучало во время консультаций.

«Когда украинский переговорщик впервые упомянул этот термин, частично в шутку, это было сделано, чтобы убедить администрацию Трампа более активно сопротивляться российским территориальным требованиям», — пишет газета со ссылкой на трех участников переговоров.

По словам авторов, подобная тактика «отражает глобальную реальность, в которой правительства апеллируют к тщеславию Трампа, пытаясь склонить американскую мощь на свою сторону».

Издание добавляет, что «Донниленд» был одним из способов, с помощью которого Украина пыталась склонить Трампа на свою сторону. После встречи Трампа с Путиным на Аляске США четко дали понять, что могут поддержать мирное соглашение, в рамках которого Украину заставят выйти со всего Донбасса. По оценкам украинских чиновников, сейчас на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей проживает около 190 тысяч человек. Неназванные лица, приближенные к переговорам, говорят, что реальная цифра может быть вдвое ниже.

«Донниленд» можно было бы сделать таким, что он не находился бы под полным контролем ни одной из сторон. И это было бы представлено как достижение Трампа, добавляет издание.

По сведениям авторов публикации, Украина также предлагала создать на подконтрольной ей территории Донбасса полуавтономное государство, которое может получить статус свободной экономической зоны. Это описывается как «модель Монако» — по образцу микрогосударства, расположенного на берегу Средиземного моря, между Францией и Италией.

Россия настаивает на полном выводе украинских войск из Донбасса, в том числе с территории, которую она не смогла захватить. Украина неоднократно заявляла, что считает это недопустимым. Вопрос Донбасса остается одной из главных проблем на мирных переговорах Украины и России, в которых также принимали участие США. Очередной раунд трехсторонних консультаций был перенесен из-за начала войны Израиля и США с Ираном.