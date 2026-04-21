Морская блокада Ирана: перехвачены десятки судов

Американские военные с начала морской блокады Ирана перенаправили 28 судов, следовавших в иранские порты или пытавшихся выйти из морских гаваней исламской республики, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«С начала блокады США в отношении судов, заходящих или покидающих иранские порты, силы США перенаправили 28 судов», - написало командование в X.

С 13 апреля США начали морскую блокаду Ирана. В CENTCOM заявили, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются к портам исламской республики, а также пытаются отплыть от ее берегов.