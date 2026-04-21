Украине — 90 миллиардов, России — санкции

Европейский союз может утвердить решение о выдаче Украине кредита на 90 миллиардов евро в ближайшие сутки. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает The Guardian.

«После выборов в Венгрии появился новый импульс, и я ожидаю, что положительное решение по кредиту в размере 90 миллиардов будет принято в ближайшие 24 часа», — сказала глава дипломатии ЕС.

По словам Каллас, Евросоюз продолжит давать Украине «то, что ей нужно, чтобы она могла выстоять».

Каллас также добавила, что главы МИД ЕС решили возобновить процесс утверждения 20-го пакета санкций против России.

Ранее принятие 20-го пакета санкций против России блокировали Венгрия и Словакия.