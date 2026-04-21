Еще одно ЧП в бакинском метро

Во вторник, около 20:20, на станции метро «28 Мая» пассажир упал на рельсы, сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно информации, с контактного рельса было снято высокое напряжение, на место вызвали службу скорой медицинской помощи. По предварительным данным, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь пассажира не удалось. После восстановления высокого напряжения поезд был отправлен без пассажиров и направлен со станции «Нариман Нариманов» в электродепо. Из-за трагического инцидента возникли задержки сверх интервала.

Ранее во вторник на всех станциях бакинского метро было введено временное ограничение на вход пассажиров. В ЗАО заявили, что на перегоне «Улдуз» – «Нариман Нариманов» из-за короткого замыкания в межстанционном кабеле произошло отключение подачи напряжения в контактную сеть. В результате прекращения электроснабжения движение поездов на перегоне «Улдуз» – «Нариман Нариманов» стало невозможным. В связи с инцидентом два человека были доставлены в больницу, девяти пассажирам помощь оказали на месте.