По Израилю в Евросоюзе согласия нет

Главы МИД Евросоюза вновь не смогли согласовать никаких санкций против Израиля, сообщила глава европейской дипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

«Некоторые страны ЕС выступили с инициативой санкций против агрессивных поселенцев и по приостановке Соглашения о партнерстве с Израилем. Однако нам не удалось достичь необходимого для этого единогласного решения», - сообщила Каллас.

Евросоюз более двух лет предпринимает безуспешные попытки принять санкции против Израиля.