30 дней ареста за разбитую статую Христа

В заявлении отмечается, что это решение было принято по итогам внутренней проверки. Расследование показало, что «еще шесть солдат находились на месте происшествия, и они не предприняли никаких действий, чтобы остановить инцидент или сообщить о нем».

Армия Израиля накажет двух своих военных после инцидента с осквернением статуи Иисуса Христа на юге Ливана. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что арестом на 30 дней будут наказаны солдат, разбивший изваяние, и его сослуживец, сфотографировавший происходящее.

Двое солдат, наказанных арестом, одновременно отстранены от боевой службы. Остальные участники происшествия будут позднее вызваны на беседы для разъяснений, после чего в отношении них будут приниматься решения о возможных дисциплинарных взысканиях.

«ЦАХАЛ выражает глубокое сожаление в связи с инцидентом и подчеркивает, что его деятельность в Ливане направлена против террористической организации «Хезболла» и других террористических структур, а не против граждан Ливана. Командование оказывает помощь жителям деревни Дабель в замене поврежденной скульптуры», - сказано в заявлении пресс-службы.

Ранее ливанские СМИ опубликовали фото, на котором израильский военный ломает статую Иисуса Христа. В официальном заявлении Армии обороны Израиля командование подтвердило, что запечатленный на фото человек действительно является израильским военнослужащим. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что потрясен случившимся, и выразил сожаление по этому поводу, заверив, что Израиль уважает все религии.