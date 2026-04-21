В России будут наказывать за «вредные советы»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить произведения детского писателя Григория Остера, включая «Вредные советы», «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав». Представитель ведомства уточнил ТАСС, что Бастрыкин поручил проверить цикл стихотворений «Вредные советы».

Это одно из наиболее известных произведений Остера. В ней детям в юмористической форме предлагается делать все наоборот — не мыть руки, не стричь ногти или рисовать на обоях.

Книги Остера обсуждали на заседании координационного совета СК по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов, отметили в пресс-службе СК.

В 2024 году прокуратура Красноярского края требовала изъять из продажи и уничтожить книгу «Вредные советы», посчитав, что в ней «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику». После внимания общественности прокуратура объявила, что не станет требовать уничтожить тираж книги.

Помимо «Вредных советов», Остер также известен своими сценариями к мультфильмам «Попался, который кусался!» и «Обезьянки».