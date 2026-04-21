Новые санкции против Ирана от США и Европы

Министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении Ирана, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) этого ведомства.

В них включены восемь граждан Ирана, четыре компании из этой страны, ОАЭ и Турции. Кроме того, в черный список Минфина США добавлены два самолета Boeing 777-200ER иранской авиакомпании Mahan Air.

В то же время глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что, несмотря на события вокруг Ирана, вопрос о свободе судоходства обсуждению не подлежит, и те, кто блокирует Ормузский пролив, будут подвергнуты санкциям.

«Ежедневные развороты на 180 градусов - то вопрос об открытии, то о закрытии Ормузского пролива - это безрассудство. Транзит через пролив должен оставаться бесплатным… В ЕС уже действуют масштабные санкции против Ирана, но сегодня мы также достигли политического соглашения о расширении нашего санкционного режима, включив в него тех, кто несет ответственность за нарушения свободы судоходства», - объявила Каллас.