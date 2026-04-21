Ответ Ирана: удар по военным кораблям США
Новость дня
Шойгу грозит Молдове: «И если возникнет необходимость…»

22:25 1099

Действия властей Молдовы по отношению к Приднестровью (сепаратистский регион Молдовы) все больше перекликаются с событиями вокруг Донбасса после 2014 года, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, Кишинев при «участии Украины» установил «блокаду» региона и всячески «ухудшает условия жизни» местного населения, создавая «торговые, банковские и транспортные барьеры»: «Это ограничения на свободу передвижения, незаконные таможенные пошлины, произвольное лишение гражданства… Ситуация, прямо скажу, тяжелая. Не работают или работают с перебоями системообразующие предприятия, наблюдается хронический дефицит энергоресурсов».

По утверждению Шойгу, «риторика молдавского руководства в отношении Приднестровья все чаще напоминает заявления властей Украины в отношении Донбасса после 2014 года». Он также предостерег Кишинев от эскалации: «В Приднестровье проживают более 220 тысяч российских граждан, интересы и безопасность которых из-за бездумных и безответственных действий Киева и Кишинева в настоящее время находятся под угрозой. И если возникнет необходимость, Россия предпримет все нужные шаги и будет использовать все доступные методы для их защиты».

Он также обвинил Молдову в попытках «выдавить» из Приднестровья оперативную группу российских войск. Шойгу напомнил, что 17 апреля Молдова объявила руководство российского контингента персонами нон грата, фактически лишив командиров возможности передвижения за пределы региона. По мнению Шойгу, этот шаг «однозначно подтверждает твердое намерение» Кишинева «идти на дальнейшее обострение ситуации».

«Надеемся все же, что по самому негативному сценарию события развиваться не будут. Мы неоднократно предупреждали на всех уровнях, что любые попытки решить приднестровский вопрос вооруженным путем, как и стремление заменить российских миротворцев «контингентом стран Запада», спровоцируют негативные последствия для Молдавии и всего региона», — заявил Шойгу.

Осенью 2025 года Молдова утвердила новую военную стратегию до 2035 года, в которой назвала РФ «главной угрозой». Президент страны Майя Санду ранее неоднократно обвиняла Москву во вмешательстве в дела Кишинева.

Иран угрожает «южным соседям»
