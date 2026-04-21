Трампа призывают разобраться: кто стоит за подозрительными сделками?

Федеральным регуляторам следует провести расследование в отношении подозрительно своевременных сделок и ставок, совершенных во время военной операции США «Эпическая ярость», призывает New York Post.

«Для общественности трейдеры, получившие крупную прибыль, приурочив ее к важным событиям, остаются анонимными, но регулирующие органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам или Комиссия по торговле товарными фьючерсами, имеют право проводить расследования, если подозревают нечестную игру», — отмечается в публикации.

Газета приводит «некоторые подозрительные действия»: The New York Times обнаружила более 150 аккаунтов, делавших сотни ставок на то, что США нанесут удар по Ирану «на следующий день» — непосредственно перед первыми ударами. 23 марта было совершено сделок с нефтяными фьючерсами на сумму почти $600 млн примерно за 15 минут до того, как Трамп заявил, что не будет наносить удары по электростанциям Ирана. В январе неизвестный с только что открытым аккаунтом на Polymarket поставил $30 000 на захват Николаса Мадуро за день до события и выиграл более $400 000.

NYP отмечает, что фирма Дональда Трампа-младшего (1789 Capital) является крупным инвестором Polymarket, где происходили подозрительные транзакции. Хотя это не означает нарушения закона, издание подчеркивает, что демократы не упустят возможности использовать этот факт для обвинений.

«Даже малейшая возможность того, что люди, связанные с администрацией, наживаются на войне, лишит президента доверия по этому и другим вопросам», — пишет газета.

Издание призывает Трампа поручить федеральным регуляторам (SEC и CFTC) провести расследование этих транзакций, чтобы развеять сомнения общественности.