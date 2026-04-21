Энергетика и торговля: ЕС о сотрудничестве с Азербайджаном

Евросоюз намерен углублять сотрудничество с Азербайджаном, особенно в сферах энергетики и торговли, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции после заседания Совета по иностранным делам.

По ее словам, Азербайджан остается ключевым энергетическим партнером Евросоюза, а Южный Кавказ рассматривается как регион стратегического значения.

«В ближайшее время возобновим переговоры (с Азербайджаном) по новому двустороннему соглашению о сотрудничестве», — сказала Каллас.