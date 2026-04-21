Израиль и «Хезболла» обвиняют друг друга

Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛа, инцидент произошел в районе поселка Раб-Талятин в Южном Ливане, где находятся подразделения израильской армии. В их сторону было запущено несколько ракет, по версии израильской стороны, огонь вели отряды «Хезболлы».

Отряды проиранской группировки «Хезболла» открыли ракетный огонь на юге Ливана, тем самым «грубо нарушив режим прекращения огня», заявили в армии Израиля.

«Эти запуски являются вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня», - заявили в израильской армии. В ответ израильские военные нанесли удар по ракетной установке, использовавшейся для обстрела, добавили в пресс-службе.

Кроме того, израильская армия заявила, что зафиксировала запуск БПЛА с ливанской территории. Беспилотник был перехвачен до входа в израильское воздушное пространство, указали в армии.

В то же время «Хезболла» заявила, что выпустила ракеты по Израилю в ответ на «нарушения режима прекращения огня».

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан условились прекратить огонь. По его словам, он провел телефонные разговоры с ливанским коллегой Джозефом Ауном и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Те согласились на 10-дневное прекращение огня с 17 апреля.