Израиль и «Хезболла» обвиняют друг друга

Отряды проиранской группировки «Хезболла» открыли ракетный огонь на юге Ливана, тем самым «грубо нарушив режим прекращения огня», заявили в армии Израиля.
Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛа, инцидент произошел в районе поселка Раб-Талятин в Южном Ливане, где находятся подразделения израильской армии. В их сторону было запущено несколько ракет, по версии израильской стороны, огонь вели отряды «Хезболлы».
«Эти запуски являются вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня», - заявили в израильской армии. В ответ израильские военные нанесли удар по ракетной установке, использовавшейся для обстрела, добавили в пресс-службе.
Кроме того, израильская армия заявила, что зафиксировала запуск БПЛА с ливанской территории. Беспилотник был перехвачен до входа в израильское воздушное пространство, указали в армии.
В то же время «Хезболла» заявила, что выпустила ракеты по Израилю в ответ на «нарушения режима прекращения огня».
16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан условились прекратить огонь. По его словам, он провел телефонные разговоры с ливанским коллегой Джозефом Ауном и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Те согласились на 10-дневное прекращение огня с 17 апреля.