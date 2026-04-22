Соловьев оскорбляет Мелони. Италия вызывает посла России

Об этом написал Таяни на своей странице в соцсети Х.

Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова после прозвучавших на российском телевидении оскорбительных заявлений пропагандиста Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

«Я вызвал в МИД российского посла Парамонова, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями телеведущего Владимира Соловьева, прозвучавшими на российском телевидении в адрес премьер-министра Джорджи Мелони, которой я выражаю всю свою солидарность и поддержку», — написал он.

По сообщению итальянского информагентства Ansa, речь идет об оскорбительных высказываниях Соловьева, в которых он, используя итальянские ругательства, назвал Мелони «фашисткой», «идиоткой» и «с…». Он обвинил итальянского премьера в «предательстве» президента США Дональда Трампа, заявив, что «предательство — второе имя Мелони». «Позор для человечества. Предательство — это ее второе имя: она предала Трампа, которому ранее клялась в верности», — утверждал Соловьев.

13 апреля премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала «недопустимыми» слова американского президента Дональда Трампа в адрес папы римского Льва XIV. «Папа — глава Католической церкви, и вполне справедливо и естественно, что он призывает к миру и осуждает любую форму войны», — сказала глава итальянского правительства.

Дональд Трамп в свою очередь выразил глубокое разочарование Мелони. Он назвал ее заявления относительно его критики в адрес папы римского Льва XIV «неприемлемыми».