Трамп продлил перемирие с Ираном. Морская блокада продолжается. В Тегеране пока молчат

Иран пока официально не выразил свою позицию по решению президента США Дональда Трампа продлить режим прекращения огня и перемирие, а также продолжать блокаду портов Ирана, сообщает Tasnim.
Агентство пишет, что «Трамп перепробовал все сценарии и понял, что война не дает США результатов. Продолжение боевых действий, даже если он на это решится, не принесет ему никаких достижений».
Далее агентство предполагает, что решение Трампа о продлении перемирия является «возможной уловкой. Не исключено, что за объявлением о продлении последуют точечные ликвидации со стороны США или Израиля. Иранские официальные лица серьезно рассматривают этот вариант».
Кроме того, по утверждению агентства, «Израиль может остаться в конфликте под предлогом нарушения перемирия в Ливане. Однако Тегеран предупредил Вашингтон, что США не смогут в одностороннем порядке выйти из войны, оставив Израиль воевать в одиночку».
«Пока сохраняется морская блокада иранских портов, Тегеран не откроет Ормузский пролив. В случае необходимости Иран применит силу, чтобы прорвать блокаду», - указывает агентство.
По мнению иранской стороны, «США хотят сохранить напряженность, чтобы парализовать экономику и политику Ирана по аналогии с ситуацией после 12-дневной войны. Но нынешняя ситуация отличается принципиально: теперь Иран контролирует Ормузский пролив».
Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном.
По словам Трампа, власти Пакистана, который выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном, попросили Соединенные Штаты приостановить нанесение ударов по Ирану до тех пор, пока руководство и представители страны не выработают единое предложение.
«Ввиду серьезного раскола в иранском правительстве, что неудивительно, и по просьбе фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, нас попросили приостановить наши удары по Ирану до тех пор, пока его лидеры и представители не выработают единое предложение. Поэтому я приказал нашим военным продолжать блокаду и во всех остальных отношениях оставаться в готовности и дееспособными, и, следовательно, продлю прекращение огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры в ту или иную сторону», — написал президент США.
Представители Ирана ранее обвинили США в нарушении временного перемирия, которое стороны заключили две недели назад. Кроме того, представители Тегерана отказались участвовать в переговорах с США, которые планировались в Пакистане 22 апреля. Делегация США в Пакистан также не поехала.