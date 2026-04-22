Трамп продлил перемирие с Ираном. Морская блокада продолжается. В Тегеране пока молчат

Иран пока официально не выразил свою позицию по решению президента США Дональда Трампа продлить режим прекращения огня и перемирие, а также продолжать блокаду портов Ирана, сообщает Tasnim.

Агентство пишет, что «Трамп перепробовал все сценарии и понял, что война не дает США результатов. Продолжение боевых действий, даже если он на это решится, не принесет ему никаких достижений».

Далее агентство предполагает, что решение Трампа о продлении перемирия является «возможной уловкой. Не исключено, что за объявлением о продлении последуют точечные ликвидации со стороны США или Израиля. Иранские официальные лица серьезно рассматривают этот вариант».

Кроме того, по утверждению агентства, «Израиль может остаться в конфликте под предлогом нарушения перемирия в Ливане. Однако Тегеран предупредил Вашингтон, что США не смогут в одностороннем порядке выйти из войны, оставив Израиль воевать в одиночку».

«Пока сохраняется морская блокада иранских портов, Тегеран не откроет Ормузский пролив. В случае необходимости Иран применит силу, чтобы прорвать блокаду», - указывает агентство.

По мнению иранской стороны, «США хотят сохранить напряженность, чтобы парализовать экономику и политику Ирана по аналогии с ситуацией после 12-дневной войны. Но нынешняя ситуация отличается принципиально: теперь Иран контролирует Ормузский пролив».