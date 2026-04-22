Молдавский порт теперь у Румынии

«Правительство Румынии приветствует успешное завершение сделки по приобретению национальной компанией «Администрация морских портов Румынии» в Констанце у Европейского банка реконструкции и развития оператора Международного порта Джурджулешть, компании ICS Danube Logistics», - говорится в сообщении.

Компания «Администрация морских портов Румынии», управляющая портом в Констанце на Черном море, стала владелицей Международного свободного порта Джурджулешть в Молдове. Об этом сообщило правительство Румынии.

Румынская компания планирует инвестировать средства в долгосрочное развитие Международного порта Джурджулешть «с целью увеличения его пропускной способности, модернизации инфраструктуры и, соответственно, укрепления его позиции в регионе Черного моря и бассейне Дуная».

«В результате этих инвестиций его стратегическая роль возрастет, а порт выгодно расположен, чтобы послужить и в процессе будущего восстановления Украины», - подчеркивается в сообщении. «Не в последнюю очередь эта сделка будет способствовать укреплению экономических и торговых связей между Румынией и Республикой Молдова», - отмечает правительство Румынии.

Порт Джурджулешть расположен в 133 км от Черного моря на слиянии рек Прут и Дунай. Он был построен в 2006 году. В порту есть нефтяной терминал с парком хранения на 63 тыс. тонн, два зерновых терминала, терминал для прочих грузов и бизнес-парк. Постройка порта позволила Молдове получить выход к Черному морю.