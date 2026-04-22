Разливы нефти в Персидском заливе видны из космоса

Из космоса видны многочисленные разливы нефти в Персидском заливе после ударов по иранским и региональным нефтяным объектам и судам, эксперты предупреждают о растущей экологической угрозе. Об этом сообщает CNN.

Спутниковые снимки, проанализированные CNN, свидетельствуют о масштабном нефтяном загрязнении, включая разлив нефти, охвативший более восьми километров вблизи иранского острова Кешм в Ормузском проливе.

На другом снимке видно нефтяное загрязнение вблизи острова Лаван после «удара по нефтяному объекту недалеко от побережья острова» в начале этого месяца.