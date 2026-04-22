Эхо войны: авиагигант отменяет тысячи рейсов

Решение принято на фоне острого дефицита авиакеросина в Европе и двукратного роста цен на топливо, вызванного конфликтом в Иране и блокадой Ормузского пролива.

Компания Lufthansa объявила об отмене около 20 000 рейсов до октября 2026 года, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмены в первую очередь коснутся малоприбыльных европейских линий, вылеты по ним урежут на 120 рейсов в сутки. Уже фиксируется рост цен на билеты: на некоторых маршрутах из-за топливных сборов стоимость перелета выросла на €80–€100. Ожидается, что эти меры позволят компании сэкономить около 40 000 тонн авиакеросина. Отмена рейсов приведет к сокращению пассажиропотока на 1%.

Сокращения произошли в день, когда министры транспорта ЕС собрались для обсуждения планов предотвращения дефицита авиатоплива. По предупреждению Международного энергетического агентства (IEA), в Европе осталось менее шести недель запасов. Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что ЕС изучает возможность закупки альтернативного американского авиакеросина, который не используется в Европе, и может позволить авиакомпаниям заправляться большими объемами за пределами региона.

В среду Еврокомиссия объявит план мониторинга запасов топлива и их потенциального перераспределения между странами-членами.

Мировые авиаперевозчики массово сокращают рейсы или повышают цены из-за резкого роста стоимости авиакеросина после закрытия Ормузского пролива. Delta Air Lines сокращает нерентабельные маршруты (около 3,5% сети), чтобы компенсировать $1 млрд дополнительных расходов. Cathay Pacific, Air Asia X и Air New Zealand также урезают рейсы. Десятки авиакомпаний ввели топливные сборы или повысили цены на билеты.

Война США и Израиля с Ираном вызвала серьезный энергетический кризис за последние десятилетия. Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует «нефтяной шок», который будет опаснее, чем в 1970-х, и консультируется с правительствами Азии и Европы по высвобождению дополнительных запасов нефти.