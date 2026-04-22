Из Белого дома сразу в Баку

Накануне было официально объявлено, что второй год подряд в Баку пройдет турнир UFC. Более того, главный мировой бойцовский промоушн будет гостить в столице Азербайджана как минимум до 2028 года включительно.

Бойцовский вечер в Баку пройдет 27 июня. На этот раз публика соберется не в «Кристалл Холле», а на Национальной гимнастической арене.

Примечательно, что турнир в Баку станет следующим после исторического соревнования в Белом доме, намеченного на 14 июня. В главном бою в резиденции президента Дональда Трампа сойдутся грузин Илия Топурия и американец Джастин Гейджи.

Что касается программы турнира в Баку, то в прессе прошла информация об именах россиянина Абуса Магомедова и поляка Михала Алексечук. Они якобы сойдутся в главном бою.

Стоит также ожидать участия как минимум трех азербайджанцев - Тофика Мусаева, Рафаэля Физиева и Назима Садыхова. Не исключен вариант, при котором азербайджанских бойцов на UFC в Баку будет больше.