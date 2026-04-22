Трамп заносит кулак над Ираном

США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, несмотря на заявление президент США Дональда Трампа о продлении перемирия с Ираном. Об этом пишет Financial Times. К региону идет третий авианосец, три эсминца и 5000 военных — это крупнейшее усиление флота со времён войны в Ираке 2003 года. Также Пентагон перебрасывает около 10 000 солдат, обученных захвату территорий, что даёт Трампу возможность для эскалации вплоть до бомбардировок инфраструктуры Ирана или наземного вторжения.

*** 13:17 Иран будет вести борьбу «до последней капли крови», заявил главнокомандующий иранской армией генерал-лейтенант Амир Хатами. «Сейчас, когда наша страна и дорогой народ подвергаются нападению самых преступных врагов, они будут сражаться плечом к плечу до последней капли крови и одержат окончательную решительную победу», - приводит его слова агентство Tasnim. А глава судебной власти исламской республики Голямхоссейн Мохсени-Эджеи утверждает, что США пытались оказать давление на экономику Ирана, но «им это не удалось». Axios со ссылкой на источники сообщает, что продление перемирия США с Ираном, о котором объявил президент США Дональд Трамп 21 апреля, будет действовать всего несколько дней. «Трамп готов дать им еще около трех-пяти дней перемирия, чтобы у иранцев была возможность определиться с переговорной позицией. Продление не будет бессрочным», - заявил порталу американский источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в США считают, что мирное соглашение с Тегераном все еще возможно, однако сейчас проблема в разногласиях среди иранских руководителей. Axios утверждает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи практически не участвует в диалоге, а страна де-факто находится под руководством генералов Корпуса стражей исламской революции, со стратегией которых не согласны иранские переговорщики. Axios пишет, что отчасти такое положение вещей могло стать следствием гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани 17 марта. Сообщается, что он обладал необходимым авторитетом и политическим весом, чтобы координировать позиции различных сторон. По словам американского источника, занявший его должность Мохаммад Багер Золькадр не справляется с этой задачей.

* * * 11:51 Тегеран не запрашивал продления перемирия, Ормузский пролив будет закрыт до снятия американской блокады, пишет агентство Tasnim.

По данным агентства, исламская республика не откроет пролив, пока продолжается морская блокада США. При необходимости Тегеран готов «прорвать блокаду силой». «(Президент США Дональд) Трамп может заявить о продлении перемирия, но после этого террористическое правительство Америки или его региональный «бешеный пес» Израиль нападут», — приводит слова неназванного источника издание. Тем временем депутат парламента ИРИ Хасан Али Ахлаги Амири пригрозил иранским гражданам, поддерживающим войну против исламской республики, лишением гражданства. «Сотрудничество с Израилем и враждебными государствами против национальной безопасности и интересов (страны) влечет за собой конфискацию имущества и может привести к лишению гражданства», — заявил он.

*** 10:25 Корпус стражей исламской революции заявил, что находится в состоянии «полной готовности к продолжению боевых действий» и предупредил о «сокрушительных ударах» в случае повторения любого нападения.

«Мы находимся в состоянии полной готовности к продолжению борьбы против врагов, и, если агрессия повторится, мы нанесем сокрушительные удары, превосходящие все ожидания, по их объектам в регионе», - цитируют иранские СМИ заявление Корпуса, приуроченного к годовщине его основания. Согласно отчету Британской организации морской торговли, иранские ВМС открыли огонь по контейнеровозу, который проигнорировал предупреждения иранских сил. В то же время издание Axios сообщает, что Дональд Трамп решил продлить перемирие из-за раскола между военными и переговорщиками в руководстве Ирана. «Степень раскола в Иране стала очевидной в последние несколько дней, и возник вопрос: имеет ли смысл ехать в Исламабад в такой ситуации? Поэтому было принято решение дать дипломатическим усилиям еще немного времени», - заявил американский чиновник. По данным издания, генералы КСИР и иранские гражданские переговорщики расходятся во мнениях по стратегическим вопросам. На этом фоне гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что без участия МАГАТЭ соглашение США и Ирана «будет иллюзией». «Если будет достигнуто соглашение, МАГАТЭ должно присутствовать и осуществлять проверку, иначе это станет иллюзией соглашения, а не соглашением», - сказал Гросси. По его словам, необходимо присутствие инспекторов, которые будут проверять выполнение достигнутых договоренностей. Тем временем премьер Пакистана Шариф обсудит с главами МИД и МВД страны способы убедить Иран вернуться к переговорам с США. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на пакистанский правительственный источник.

Тем временем ночью на митинге в Тегеране КСИР впервые продемонстрировал баллистическую ракету «Хоррамшахр-4». Это произошло после того, как стало известно об отказе Ирана от сегодняшних переговоров с США.