Остановился третий за неделю российский НПЗ

Сызранский НПЗ «Роснефти» приостановил переработку нефти из-за повреждения технологического оборудования в результате атаки беспилотников 18 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
По данным собеседников агентства, на заводе мощностью 8,5 млн тонн год аварийно остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-6, на которую приходится 71% мощности НПЗ — 17,1 тысячи тонн в сутки.
Один из собеседников агентства уточнил, что ремонт НПЗ должен быть непродолжительным — от одной до двух недель: «По установкам ничего серьезного: некоторые повреждения вспомогательного оборудования и коммуникаций. Должны быстро устранить».
Сызранский НПЗ, который входит в самарскую группу «Роснефти» и в прошлом году выпустил 800 тысяч тонн бензина и 1,5 млн тонн дизеля, стал третьим заводом, остановившимся из-за БПЛА за последнюю неделю.
Всего с начала года не менее шести российских НПЗ останавливали выпуск топлива из-за ударов БПЛА.
Новокуйбышевский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы (оба принадлежат «Роснефти») остановили переработку нефти из-за ударов БПЛА. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
По словам собеседников агентства, Туапсинский НПЗ, единственный на черноморском побережье России, стоит с 16 апреля, когда беспилотники атаковали порт Туапсе. Повторная атака состоялась 20 апреля. В результате пострадали портовая инфраструктура и резервуары с нефтью, а дым от пожара ко вторнику растянулся на 300 км и достиг Ставрополя.
Из-за невозможности отгружать продукцию в порт Туапсинский НПЗ остановил единственную установку переработки нефти мощностью 12 млн тонн в год, рассказали источники Reuters.
Новокуйбышевский НПЗ мощностью 8,3 млн тонн в год встал 18 апреля. Завод, который в прошлом году произвел 1,1 млн тонн бензина, 1,6 млн тонн дизеля и 1,3 млн тонн мазута, подвергся атаке в субботу. В результате были остановлены обе установки первичной переработки нефти — АВТ-11 и АВТ-9, рассказали источники Reuters.