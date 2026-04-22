Остановился третий за неделю российский НПЗ

Сызранский НПЗ «Роснефти» приостановил переработку нефти из-за повреждения технологического оборудования в результате атаки беспилотников ‌18 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По данным собеседников агентства, на заводе мощностью 8,5 млн тонн год аварийно остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-6, на которую приходится 71% мощности НПЗ — 17,1 тысячи тонн в сутки.

Один из собеседников агентства уточнил, что ремонт НПЗ должен быть непродолжительным — ‌от одной до двух недель: «По установкам ничего серьезного: некоторые повреждения вспомогательного оборудования и коммуникаций. Должны быстро устранить».

Сызранский НПЗ, который входит в самарскую группу «Роснефти» и в прошлом году выпустил 800 тысяч тонн бензина и 1,5 млн тонн дизеля, стал третьим заводом, остановившимся из-за БПЛА за последнюю неделю.

Всего с начала года не менее шести российских НПЗ останавливали выпуск топлива из-за ударов БПЛА.